Otto e Mezzo, Marianna Aprile bacchetta Conte: "Sbagliata la comunicazione, abbiamo discusso per giorni sui congiunti"

"Il governo ha sbagliato comunicazione". La giornalista Marianna Aprile, in collegamento con Otto e Mezzo, non risparmia critiche a Giuseppe Conte sulla Fase 2. "Abbiamo discusso per giorni cosa significa un legame stabile". La Aprile fa riferimento ai tanti controversi "congiunti", di cui nessuno, almeno fino a poco fa, conosceva il significato. "Tutto questo ha oscurato il resto, quello che era importante". Un argomento tra tutti: i test sierologici, "ma dove sono? - chiede nel salotto di Lilli Gruber -. Si parte con un campione di 150mila persona che è nulla". Non solo, perché per la giornalista c'è un altro problema: "Le responabilità non sono solo dei cittadini". Il riferimento è a quanto detto dal premier durante la conferenza stampa. Conte ha infatti affermato che la Fase 2 sarà responsabilità dei cittadini. Un'affermazione che non va giù alla Aprile: "Possiamo dire che in tal caso è anche colpa di alcune mancanze del governo", basta pensare alle mascherine. Insomma, tutto chiaro.

