Fuori dal Coro, Giuseppe Cruciani: "La polizia non può pensare agli immigrati". Urla selvagge di Mario Giordano

06 maggio 2020 a

a

a

Siamo a Fuori dal Coro su Rete 4, la trasmissione urlatissima condotta da Mario Giordano. La puntata è quella di martedì 5 maggio, ospite in studio ecco Giuseppe Cruciani, il quale parla di immigrazione e sostiene che, in un momento come questo, in cui l'Italia deve ancora fare i conti con il coronavirus, la polizia non ha tempo per loro e per i loro sbarchi. Riferendosi alle rivolte che spesso scoppiano nei centri di accoglienza, Cruciani afferma: "Non è che uno può dire vogliamo più cibo e poi devono intervenire pure gli agenti. Vorrei che tu lo urlassi con maggiore forza". E Giordano raccoglie l'assiste, correndo fino alla telecamera per poi urlare a tutto fiato: "Gli agenti hanno altro a cui pensare". La chiosa è di Cruciani: "No, ma è così. Non possono pensare anche alla situazione degli immigrati".

"E i soldi sul conto corrente?". La domanda di Giuseppe Cruciani, la figura (imbarazzante) di Andrea Romano





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.