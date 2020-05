Sergio Mattarella, il barbiere storico contro Giuseppe Conte: "Il governo ci ripensi, così non riapro più bottega"

07 maggio 2020 a

a

a

“Spero davvero che il governo ci ripensi e faccia riaprire i barbieri prima del primo giugno. Non conviene più lavorare. Se continua così, potrei anche chiudere bottega”. Così Franco Alfonso, l’82enne famoso per il salone a Palermo, dove il presidente Sergio Mattarella è cliente storico. “Anche il Capo dello Stato avrebbe bisogno di tagliare i capelli - ha dichiarato all’Adnkronos - Conte pare li tagli da solo, Mattarella aspetta di tornare da noi”. Quando resta un’incognita, Franco spera di riaprire il prima possibile come tutti gli altri parrucchieri e barbieri: “È dura stare chiusi per quasi tre mesi. Le bollette arrivano e vanno pagate subito, ma senza entrate diventa sempre più difficile. Io in queste settimane mi sono attrezzato di tutto l’occorrente - ha spiegato - ho comprato gli attrezzi usa e getta, la santificazione verrà eseguita a breve, stanno arrivando le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale. Insomma, noi siamo pronti per aprire, anche il prossimo 18 maggio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.