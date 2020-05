Roberto Burioni: "Covid-party? Non fatelo, per carità". E Luca Bizzarri: "Ci pensi bene..."

08 maggio 2020 a

Tutto accade sul magico mondo di Twitter. Ad aprire le danze è Roberto Burioni, il virologo super-star, che rilancia una notizia riportata dal Corriere della Sera: "Mi ammalo così sarò immune". Si parla dei cosiddetti "Covid-party" che starebbero prendendo piede negli Stati Uniti, feste clandestine il cui obiettivo dei partecipanti è contrarre il coronavirus per sviluppare gli anticorpi e, dunque, stare "tranquilli". Un totale delirio, va da sé, tanto che Burioni commenta: "Non fatelo per carità". Ed ecco che però al virologo risponde Luca Bizzarri, il quale si spende in un commento politicamente scorrettissimo: "Guarda che invece potrebbe essere una soluzione, doc. Pensaci bene". Senza fare l'esegesi del pensiero di Bizzarri, è semplice intuire come l'idea sia qualcosa tipo: dei fessi pronti a partecipare a un covid party è meglio liberarsi al più presto possibile...

Guarda che invece potrebbe essere una soluzione, doc. Pensaci bene. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) May 8, 2020

