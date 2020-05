Roberto Burioni sulla promozione di Gianni Rezza al ministero della Salute: "Meritata, nonostante il particolare che ci divide"

07 maggio 2020 a

a

a

Gianni Rezza è uno dei volti dell’Istituto superiore di sanità diventati noti da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus. Dopo essere stato direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss per oltre un decennio, Rezza è stato appena promosso a nuovo direttore generale della prevenzione del ministero della Salute. Sostituirà Claudio D’Amario, passato alla direzione della sanità della Regione Abruzzo: un giusto riconoscimento per Rezza, che in questi anni è stato in prima linea su molti fronti, da ultimo quello sul Covid-19. “Complimenti per la meritatissima promozione”, è stato il commento di Roberto Burioni. “Un bravissimo professionista - ha aggiunto - un caro amico, un medico estremamente competente, insomma la persona giusta al posto giusto anche se c’è un piccolo particolare che ci divide profondamente”. Il virologo marchigiano si riferisce ironicamente alla fede calcistica: Burioni infatti è tifoso della Lazio, mentre Rezza della Roma.

Il virus fa bene a Rezza. Il governo lo premia: un posto al ministero per il virologo-star di Floris, "l'anti-Burioni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.