Toni Capuozzo, cosa non torna sulla foto dei Navigli pieni. "Ecco l'osso gettato alla gente". Fase 2, un grosso dubbio

Non s' allinea all' indignazione generale per la troppa gente a passeggio sui Navigli milanesi il giornalista e scrittore Toni Capuozzo. Che, in un post su Facebook, definisce il caso «un osso gettato da mordicchiare a un' opinione pubblica nervosa». Provocatoriamente, Capuozzo si chiede se sia colpa di questi se le mascherine non si trovano, l' app di tracciamento non si è vista, i tamponi sono pochi, le banche non erogano prestiti alle imprese in difficoltà. Domanda retorica: no, con tutte queste questioni - le vere questioni - i Navigli non c' entrano. Ma così la gente ha qualcuno con cui prendersela.

