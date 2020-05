Otto e Mezzo, Massimo Bitonci contro Lilli Gruber: "Inviti quelli del Fatto perché sparano contro Salvini?"

10 maggio 2020 a

Che cannonata contro Lilli Gruber e Otto e Mezzo, il salottino a senso unico de La7. Cannonata sganciata dal leghista Massimo Bitonci durante la puntata di sabato 9 maggio. Già, perché dalla Gruber c'era la solita platea: persone schieratissime a sinistra oppure giornalisti del Fatto Quotidiano. Ed è per il fatto che Otto e Mezzo sia pieni di questi ultimi che si scatena Bitonci: "Tutte le sere ci dobbiamo sorbire in tv una pletora di giornalisti del Fatto Quotidiano, che vende ben 23mila copie al giorno in edicola... più o meno come il Mattino di Padova!", premette. Dunque, la seconda bortada: "Lilli Gruber, li inviti soltanto perché sparano a zero su Matteo Salvini e la Lega?", conclude.

