Vittorio Sgarbi contro Silvia Romano: "Convertita all'Islam radicale? Perché è da arrestare"

Il ritorno di Silvia Romano in Italia ha scatenato migliaia di commenti. E tra questi, quello di Vittorio Sgarbi è il più duro. Al di là della gioia per la sorte della giovane cooperante milanese, libera dopo un anno e mezzo di sequestro in Africa, tengono banco due temi: il riscatto pagato dallo Stato italiano per riaverla (indiscrezioni riferiscomo anche la cifra: 4 milioni) e soprattutto la clamorosa conversione all'islam di Silvia, tornata in Italia vestia in abiti tradizionali islamici e che avrebbe confermato di aver scelto la religione di Allah in modo totalmente libero e senza condizionamenti da parte dei suoi carcerieri, i jihadisti di al Shabaab.

"Come un prigioniero che torna dal lager vestito da nazista". Sallusti, a valanga su Silvia Romano: cosa non torna

E qui Sgarbi, via social, esplode: "Se mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi".

