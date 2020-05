Silvia Romano, Nicola Porro: "Perché la sconfitta dell'Occidente"

11 maggio 2020 a

Una liberazione, quella di Silvia Romano, che ci costringe ad interrogarci. Non soltanto per il riscatto - che secondo diverse fonti oscillerebbe tra uno e quattro milioni di euro - ma anche per la conversione all'islam della ragazza di 24 anni, tornata con il nome di Aisha. Una liberazione su cui riflette anche Nicola Porro, nella sua Zuppa di Porro, il videoblog che cura. E come la pensi il conduttore di Quarta Repubblica è chiaro sin dal titolo del suo ultimo intervento: "Silvia Romano, la sconfitta della civiltà occidentale". E nel corso della sua Zuppa, Porro cita un articolo di Pietro Del Re su Repubblica in cui viene minuziosamente descritto il successo a tutto tondo di Al-Shabaab, il gruppo terroristico islamico che aveva la ragazza e a cui è stato pagato il riscatto. Dunque, Porro conclude sottolineando che con la liberazione di Silvia "chi vince questa partita è il gruppo terristico fondamentalista islamico".

