Silvia Romano, il sospetto di Selvaggia Lucarelli sulla conversione all'Islam: “Lo sapeva solo la psicologa? E i giornali chi li ha informati?"

Il caso Silvia Romano attira anche l'attenzione di Selvaggia Lucarelli che non nasconde qualche dubbio. "I giornali riportano che solo alla psicologa in aereo Silvia Romano ha raccontato particolari sulla sua conversione tipo il suo nome da convertita. Dunque la domanda è: la psicologa riferisce i contenuti dei suoi colloqui con una paziente ai giornali?" cinguetta la firma di Tpi.

La Lucarelli fa riferimento alla confidenza che la cooperante impegnata in Kenya e tenuta in ostaggio dei terroristi somali per 18 mesi - secondo il Corriere della Sera - avrebbe rilasciato alla sola psicologa che l'ha accompagnata durante il viaggio di ritorno. Solo a lei, scrive il quotidiano, l'attivista della onlus Africa Milele avrebbe detto "adesso mi chiamo Aisha". Un'indiscrezione ribalzata però subito e ovunque.

