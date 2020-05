Alessandro Sallusti su Silvia Romano a L'Aria che tira: "Un po' di rispetto, davanti a Cpnte e italiani con la divisa dei carcerieri islamici"

11 maggio 2020 a

Il problema di Silvia Romano non è né il riscatto né la conversione all'Islam, Ma il rispetto. Alessandro Sallusti, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, torna sull'avvenimento che ha diviso l'Italia: "Ne faccio un problema di forma, non di sostanza. Nel momento in cui degli uomini rischiano la vita per venirti a tirar fuori dal guaio in cui ti sei cacciata, nel momento in cui gli italiani pagano un riscatto molto discutibile ma che io avrei pagato, un po' di rispetto", spiega il direttore del Giornale riferendosi all'abito tradizionale somalo e al velo islamico indossati ed esibiti con orgoglio all'aeroporto di Ciampino, per testimoniare la sua nuova fede.

"Ti presenti al Presidente del Consiglio con la divisa dei tuoi carcerieri. Mettiti un cappellino per coprire il capo, piuttosto. Vai a casa e da domani fai l'islamica tutta la vita, chi se ne frega! C'era l'Italia ad aspettarla".

