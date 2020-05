Marco Travaglio attacca e Dagospia lo imbarazza: le foto compromettenti della "festa con fanciulle"

11 maggio 2020 a

Marco Travaglio derubrica Dagospia a sito "che alterna porno e politica" e Roberto D'Agostino, piccato, reagisce a modo suo: sbertucciando il direttore del Fatto quotidiano e tirando fuori alcune foto piuttosto "compromettenti" che rischiano di macchiare l'immagine tutta "legge, ordine e manette" di Travaglio, E così sul sito spunta il video di un Travaglio sorcino scatenato al concerto di Renato Zero, ma soprattutto alcune immagini privatissime di un karaoke in compagnia di amici e colleghi (tra questi, Veronica Gentili oggi conduttrice di Stasera Italia Weekend).

Fede impensabile: "Chi è il mio erede, nonostante gli piaccia Conte". Un coccolone per Travaglio: nemico in casa?

"Per noi, meschini pornomani - ironizza Dago -, che annaspiamo nelle grevi paludi degli ardori della carne, le immagini del direttore del “Fattoquotidiano” svettano come bussola etica. E le pubblichiamo solo per cercare ispirazione e conforto alla nostra masturbatoria perdizione". E così spazio a un Travaglio "vestito da muezzin ma con vezzose orecchie da Topolino, e chiama alla preghiera torme di fanciulle che pendono dalle sue labbra, lo fa sempre con la levità di un sacerdote pre-cristiano. Orsù, cantiamo! La redenzione ci è cara, anzi karaoke...".

