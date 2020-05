Quarta Repubblica, Guido Bertolaso su Silvia Romano: "18 mesi di rapimento? Non può essere un caso"

12 maggio 2020 a

A Quarta Repubblica di Nicola Porro, in onda su Rete 4 lunedì 11 maggio, tiene banco il rapimento e il rilascio di Silvia Romano. A parlarne anche Guido Bertolaso, presente in collegamento, che punta il dito contro onlus e ong che mandano ragazzi allo sbaraglio in territori pericolosi, come l'Africa: "I cooperanti italiani devono andare con organizzazioni serie e strutturate, che mai manderebbero ragazzi allo sbaraglio. Facciamo un'analisi seria su quelle organizzazioni che mandano questi ragazzi in situazioni a rischio", premette l'ex capo della protezione civile, ora impegnato nella battaglia al coronavirus. Dunque, riferendosi ai terroristi islamici di Al Shabaab, aggiunge: "Non ci possono essere assoluzioni verso questi criminali, sono professionisti del terrorismo e non credo che sia stato casuale che abbiano tenuto questa povera ragazza per 18 mesi". Insomma, un tempo che potrebbe essere necessario e sufficiente per far tornare Silvia da covertita, col nome di Aisha.

