Coronavirus, Vittorio Sgarbi citato da Elon Musk: "Numero dei morti gonfiato? Ha ragione lui"

12 maggio 2020 a

Non capita tutti i giorni che Elon Musk, uno degli uomini più ricchi del mondo, parli dell’Italia e in particolare di Vittorio Sgarbi. Il noto imprenditore, che rischia di andare in carcere per aver riaperto lo stabilimento Tesla in barba al lockdown, ha commentato un video in cui il critico d’arte mette in discussione i numeri delle vittime del coronavirus nel nostro Paese. “Ha ragione lui”: tre parole che sono bastate a Musk per sposare pienamente la tesi di Sgarbi, secondo cui il dato dei morti è notevolmente gonfiato. Già negli scorsi giorni il Tycoon si era mostrato scatenato contro la gestione dell’emergenza, tanto da definire il lockdown “fascista” e le misure per contenere il contagio un modo di “imprigionare le persone nelle proprie case”. Per Musk è in corso la violazione delle libertà costituzionali delle persone: questo vale per l’Italia, ma anche per gli Stati Uniti e il resto del mondo.

