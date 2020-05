Quarta Repubblica, Nicola Porro su Silvia Romano: "Cosa proprio non mi torna", l'ultimo sospetto

12 maggio 2020 a

Un duro editoriale di Nicola Porro, a Quarta Repubblica su Rete 4, la sua tramissione, nella puntata in onda lunedì 11 maggio. Un editoriale dedicato alla liberazione di Silvia Romano e ai tanti, troppi, interrogativi che lascia sul tappeto: dal riscatto alla conversione, dalla passerella di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio e fino a quell'abito tradizionale islamico che lo stesso Porro aveva definito "la sconfitta dell'Occidente". "Premesso che liberazione e il rientro in Italia di Silvia Romano è una bellissima notizia per lei, per la sua famiglia e per tutti noi, ci sono alcune cose di questa vicenda che non mi tornano", spiega Nicola Porro. Ecco quali, nel video...

