L'aria che tira, Oscar Farinetti cita Benito Mussolini: gelo da Myrta Merlino

Fermi tutti, sarà venuto un brivio lungo la schiena a Myrta Merlino. La ragione? Quanto detto da Oscar Farinetti, ospite in collegamento a L'aria che tira, il programma in onda su La7. Si parlava di tasse e lavoro nei giorni in cui si tenta la ripartenza dopo il dramma-coronavirus, e mister Eataly che fa? Semplice: cita Benito Mussolini. "L'individuo, lasciato a se stesso, si rifiuta sempre di pagare le tasse", premette riprendendo una celebre frase del Duce. Dunque, a stretto giro, spiega un poco più in profondità il suo pensiero: "Il problema è pensare che attraverso il reddito di cittadinanza e i navigator si risolva il problema del lavoro, il lavoro si crea con l'imprenditore che rischia", conclude Oscar Farinetti.

