Silvia Romano, Salvini contro l'hater: "Meglio un'italiana islamica che... ma quanto sei idiota?"

"Ma quanto è idiota questo post?", scrive Matteo Salvini rilanciando la porcheria scritta sui social, appunto, da tal Giuseppe Galantino. Quest'ultimo, infatti, ha pensato bene di esprimere la sua "fine" idea sulla liberazione di Silvia Romano, la cooperante 24enne tornata in Italia la scorsa domenica da convertita all'islam col nome di Aisha dopo la lunga prigionia in mano ad Al-Shabaab. Una battuta, quella di Giuseppe, pessima. Scriveva infatti: "Meglio un'italiana islamica che un meridionale leghista!". Un totale delirio, che Salvini rilancia sui suoi social condito dal commento: "Ma come si fa a scrivere post così idioti? Da Sud a Nord: orgoglio italiano", conclude il leader della Lega.

