Maria Giovanna Maglie: "Silvia Romano neo-terrorista? Il leghista è stato offensivo, proprio come Conte"

Hanno fatto scalpore e indignato le parole del leghista Alessandro Pagano alla Camera, il quale ha definito Silvia Romano una "neo-terrorista". Un eccesso ingiustificabile, per il quale è stato di fatto scaricato anche da Matteo Salvini e per il quale, Pagano, poi si è anche scusato. Ma su tutto ciò ha da dire qualcosa anche Maria Giovanna Maglie, come sempre tagliente e mai scontata. Lo fa su Twitter, laddove cinguetta: "Diciamo che l'onoervole Pagano è stato offensivo. Blindare il funerale dell'agente ucciso ma autorizzare folla sotto casa di Silvia Romano è offensivo. Un premier in posa con un'italiana liberata a caro prezzo che ostenta l'abito dei terroristi è offensivo", conclude la Maglie attaccando Giuseppe Conte. E chi ha orecchie per intendere il suo pensiero, lo intenda...

