Silvia Romano, Fabio Fazio: "Siamo sull'orlo dell'abisso, ciò che le sta accadendo è il frutto del cinismo"

14 maggio 2020

Anche Fabio Fazio, il conduttore di Che tempo che fa su Rai 2, dice la sua sul caso-Silvia Romano, la cooperante liberata e convertita all'islam, una vicenda che per una serie di ragioni e polemiche sta facendo tanto rumore. Il pensiero di Fazio viene rilanciato su Twitter dal diretto interessato, laddove si possono leggere le sue parole: "Quel che sta accadendo a Silvia Romano è il frutto del cinismo che tanto va di moda in nome del politicamente scorretto e contro il cosiddetto perbenismo culturale o buonismo che dir si voglia. Quando tutto diventa dicibile - prosegue mister Che tempo che fa -, poco diventa anche fattibile. E così, senza accorgercene, come se si trattasse di uno dei tanti fight club televisivi, ci si ritrova improvvisamente sull'orlo dell'abisso". Tutto chiaro, no?

