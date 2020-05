PiazzaPulita, la furia di Gianfranco Vissani contro l'epidemiologo Lopalco: alta tensione in diretta

15 maggio 2020 a

No, lo chef Gianfranco Vissani è uno che non le manda a dire. E lo ha nuovamente dimostrato a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7 giovedì 14 maggio, dove ha affrontato a brutto muso l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, che parlando di coronavirus, sulle riaperture invocava massima prudenza. Un freno a mano tirato che fa sbottare Vissani, che da tempo denuncia come l'intera ristorazione stia morendo, soffocata da debito e dal lavoro che non c'è più: "A questo punto riapriamo direttamente a dicembre!", sbotta lo chef, al termine di un crescendo polemico che potete vedere nel video qui sotto.

