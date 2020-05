Maria Giovanna Maglie, le lacrime per il dramma di Samanta: "Ho lasciato il pezzo di carne a mio figlio"

15 maggio 2020 a

Anche Maria Giovanna Maglie piange. Forse vi può stupire, ma lo dice lei stessa, la diretta interessata. Una commozione che deriva da un messaggio letto sui social, scritto da Samanta, che scriveva: "Questa sera ho mangiato un'insalata per lasciare la carne a mio figlio e credo di non essere l'unica, sapete dove potete mettervi le lacrime?". Il riferimento, evidente, è al pianto di Teresa Bellanova in conferenza stampa in seguito alla sanatoria degli immigrati irregolari. Uno sfogo, quello di Samanta, che tocca la Maglie, che lo rilancia sui social scrivendo: "Ora viene da piangere a me". Dunque, a corredo, l'hashtag #devonoandareacasa, con evidente riferimento al governo.

