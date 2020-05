Pietro Senaldi boccia il Decreto Rilancio: "Sono pochi soldi e li sprechiamo"

15 maggio 2020 a

a

a

Pietro Senaldi, ospite di Tagadà in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella, parla del Decreto Rilancio e delloperato del governo di Giuseppe Conte, durante l'emergenza coronavirus. Il direttore di Libero, sollecitato dalle domande della conduttrice, boccia entrambe le questioni: "Non è una super manovra, sono pochi soldi e li sprechiamo. Non c'è una sola iniziativa che faccia ripartire l'economia", questo il suo giudizio negativo sull'ultimo decreto.

Ma Senaldi criticaanche il ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, per la gestione dei 600 euro per gli autonomi, simbolo della disorganizzazione della compagine governativa nella gestione dell'emergenza. In particolare il direttore di Libero se la prende con il ministro per la sua dichiarazione sulla comprensione, "della rabbia sociale della gente". Senaldi spiega che "la comprensione del ministro gli interessa molto poco, mi interesserebbe di più che governasse meglio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.