Ilaria Capua, Dagospia svela il segreto: "Chi è sua cugina". Prima del coronavirus, la famosa in famiglia era lei

La tv scorreva nelle vene di Ilaria Capua ben prima che l'emergenza coronavirus trasformasse la virologa di stanza ormai da anni negli Stati Uniti in una presenza fissa dei nostri palinsesti, a cominciare dai collegamenti con Giovanni Floris a DiMartedì. L'esperta più apprezzata dai telespettatori, rivela Giuseppe Candela per Dagospia, ha infatti in famiglia un precedente illustre.

"Il virus non si è indebolito, dove sarà il rischio maggiore nei prossimi mesi". Capua e gli esperti frenano già gli entusiasmi

Fino a pochi mesi fa, quella famosa al grande pubblico era sua cugina Roberta Capua, brava e bella conduttrice napoletanta lanciata a inizio anni 90 da Luciano Rispoli con Il tappeto volante, allora Tmc, e che progressivamente si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia.

