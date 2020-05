Alessandro Sallusti in difesa della Lombardia: "Fontana assassino? Ma se spesso la sinistra parlamentare e quella incline alla violenza vanno a braccetto”

16 maggio 2020 a

a

a

Alessandro Sallusti non ha preso bene la polemica che da mesi sta investendo la Lombardia e il suo governatore Attilio Fontana. La Regione si è ritrovata a essere a più colpita dall'emergenza coronavirus e pare che, oggi come oggi, questa sia una colpa. Lo stesso direttore del Giornale denuncia quanto accaduto: "C'è uno sciacallaggio vergognoso e infido in quanto compiuto in guanti bianchi, e che per questo non desta scandalo né indignazione, contro Fontana e il suo assessore Giulio Gallera".

"La conferma da alcuni ben informati". Sallusti, fonti privilegiate: la tragicomica fine di Giuseppe Conte

Entrambi, per il direttore del Giornale sono stati messi nel mirino dai giornali, "dalla sinistra (che poi è la stessa cosa), da opinionisti e intellettuali non meno odiatori degli anonimi dei social". Ma ecco il punto: "Come spesso accade nella storia, la sinistra parlamentare e quella incline alla violenza vanno a braccetto". Giusto ieri, venerdì 15 maggio, infatti i Carc hanno scritto "Fontana assassino" in un murale. Una scritta a dir poco vergognosa.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.