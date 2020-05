Fase 2, Giuseppe Conte e la "frase rubata" di Osho: "Fate un po' come c*** vi pare"

16 maggio 2020 a

“Ma fare un po’ come c*** vi pare”. La satira politica colpisce in pieno Giuseppe Conte con la “frase rubata” di Osho che coglie pienamente nel segno sulla fase 2. Lunedì 18 maggio l’Italia allenterà le misure restrittive in maniera importante, ma soprattutto la responsabilità delle riaperture dipenderà dalle Regioni: una scelta che va bene sia ai governatori che al premier, rimasto finora schiacciato dalla responsabilità di dover fare tutto da solo (o quasi). Sbagliare la fase 2 vorrebbe dire tornare al lockdown prima ancora di essersi abituati alla convivenza con il coronavirus: questo è un errore che l’Italia non si può permettere, soprattutto in vista del 3 giugno, quando è prevista la riapertura delle frontiere e degli spostamenti tra le regioni.

