Chef Rubio, attacco via social contro Enrico Mentana: "Il peggio sionista”

17 maggio 2020 a

Chef Rubio ne combina una altra della sue. Il celebre cuoco di alcuni programmi tv, già protagonsita di uscite polemiche contro Matteo Salvini, durante la trasmissione di Diego Bianchi su La7, Propaganda Live in onda venerdì, ha scritto un tweet dove polemizzava con il vignettista Zerocalcare che parlava della situazione del popolo curdo. L'ex rugbista romano ha accusato il programma e i giornalisti di non parlare della questione palestinese, scatenando una polemica via social.

"Studiate, mer***". Chef Rubio, il delirio sulla conversione all'islam di Silvia Romano (con insulti a Salvini e "Libero")

“Me so chiesto, famme anna’ a vede se hanno mai fatto vignette sulla Palestina visto che fanno l’amici dei Curdi? Magari me le so perse”. Il post post polemico di Chef Rubio dove veniva chiamato in causa anche il disegnatore del programma Makkox che lo ha immediatamente bloccato. Infine anche un pesante attacco a Enrico Mentana, nei tanti commenti provocati con quel twee, con l'ex rugbista che per rispondere ad un folower ha definito il direttore del Tg La7, “il peggior sionista”.

