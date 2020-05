Enrico Mentana, la risposta di classe del direttore del Tg di La7 all'insulto di Chef Rubio

17 maggio 2020 a

Non si è fatta attendere ed è stata immediata la risposta di Enrico Mentana all'insulto, via Twitter, di Chef Rubio. L'ex rugbista romano aveva definito il direttore del Tg di La7 "il peggio sionista", In merito ad una polemica nata durante la trasmissione di Diego Bianchi, Propaganda Live, in onda venerdì su La7. Tutto era nato dall'intervento del disegnatore e fumettista Zerocalcare che perorava la cuasa del popolo curdo. Chef Rubio su Twitter si è chiesto perché invece in certe trasmissioni e certi ospiti non parlano della questione palestinese, prendendosela anche con i giornalisti.

In particola Chef Rubio citava Enrico Mentana definendolo "il peggio sionista". Un tweet che ha provocato la reazione di tanti follower che hanno criticato l'uscita di Rubio. Enrico Mentana ha comunque voluto dire la sua, pubblicando solo tre parole, a commento dei tanti post che lo citavano: "“Lo Chef del Paese”.

