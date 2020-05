Roberto Burioni, Zangrillo a Che tempo che fa tira in ballo "chi parla dietro un computer". E lui risponde: "Se credete che lui..."

18 maggio 2020 a

Clamoroso a Che tempo che fa. In collegamento con Fabio Fazio c'è Alberto Zangrillo, direttore della Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, che se la prende con i presunti "esperti" di coronavirus: "Il problema è distinguere chi parla per sentito dire, chi è dietro un computer a casa e chi vede i malati. Dobbiamo metterci d'accordo su questo". Parole che sembrano andare dritte dritte verso Roberto Burioni, il virologo star dei social e da qualche mese ospite fisso proprio di Fazio a Che tempo che fa, nonché collega di Zangrillo al San Raffaele. Insomma, un caso diplomatico in corsia.





A stretto giro di posta, arriva (via Twitter, ovviamente), la risposta di Burioni ai maliziosi che hanno subito pensato male: "Se credete che Zangrillo ce l’avesse con me sappiate che 1) è uno dei più cari amici 2) ho con lui un inestinguibile debito per motivi familiari 3) è grazie ai suoi incoraggiamenti se ho cominciato a divulgare sui social 4) è uno di quelli che mi ha chiamato in cattedra al San Raffaele". Tutto chiaro, ora?

