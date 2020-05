Non è l'arena, Annalisa Chirico su Silvia Romano: "La Onlus? Da criminali spedirla là"

18 maggio 2020 a

a

a

Siamo a Non è l'arena, la trasmissione di Massimo Giletti della domenica sera su La7. Si parla della liberazione di Silvia Romano, di quell'abito con cui è scesa dall'aereo e che tanto ci ha colpito. E, ospite in studio, Annalisa Chirico mette in evidenza come "molti giovani occidentali sottovalutano il rischio di andare in certi posti". Dunque, commentando l'inchiesta del Ros su Africa Miele, la Onlus per cui la cooperante lavorava, la Chirico picchia durissimo: "La sottovalutazione del rischio c'è stata, mandare così i volontari in quei posti è da criminali". La firma del Foglio, infine, aggiunge: "L'Islam ha un problema gigantesco con le donne e con il corpo femminile. Io sono fiera della mia civiltà che mi permette di andare in giro con lo smalto sulle unghie, per questo quell'abito ci irrita, perché non tutte le civiltà sono uguali", conclude la Chirico.

"Sai perché quell'abito islamico ci irrita?". Silvia Romano, la Chirico da Giletti zittisce in un colpo Vauro e Parenzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.