Non è l'arena, "buonanotte Giorgio Locatelli": super-gaffe per Giletti, cosa spunta nell'inquadratura

Ahia, Massimo Giletti. La gaffe viaggia su Non è l'arena, la puntata a cui ci si riferisce è quella trasmessa su La7 domenica 17 maggio. Ospite in collegamento, per fare il punto su coronavirus e ristorazione anche a Londra, ecco il celebre chef Giorgio Locatelli, noto ai più anche per la sua partecipazione a Masterchef in veste di giudice. Di che gaffe si parla? Presto detto, al termine del collegamento Giletti lo congeda affermando: "Grazie Locatelli, buonanotte, vista l'ora". Peccato però che come si può vedere nella foto, l'orologio dello chef segnasse le 6.10. E, ricordando che a Londra si viaggia un'ora indietro, in Italia potevano essere o le 7 di sera o le 7 del mattino. In ogni caso, non era tarda sara o notte, come d'altra parte si intuiva considerando la luce naturale che, come nota TvBlog, si vedeva nell'inquadratura. Insomma, il segmento era registrato ed è stato proposto, come accade un po' dappertutto, come se fosse stato in diretta. Ma c'era quell'orologio...

