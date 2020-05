Bruno Vespa contro John Elkann: "Nessun prestito ad Fca, lo deve al buon nome dell'Italia"

19 maggio 2020 a

a

a

Tiene banco - soprattutto a Repubblica, con la redazione in rivolta contro il neo-direttore Maurizio Molinari - la vicenda del prestito chiesto da Fca di John Elkann allo Stato, la bellezza di 6,3 miliardi di euro. Tiene banco perché come è noto la sede fiscale del colosso dell'auto si trova in Olanda (e a Repubblica, il caos è dovuto al fatto che Molinari ha imposto una linea difensiva per Fca e ha proibito alla redazione di pubblicare un comunicato in cui si affrancava da questa linea). E su tutta questa vicenda, un paio di giorni fa, è intervenuto a gamba tesissima Bruno Vespa. Lo ha fatto su Twitter, dove il conduttore di Porta a Porta ha cinguettato, senza troppe ambiguità: "Sono nato con la Fiat, l’ho amata e difesa. Per 20 anni ho incontrato ogni anno Giovanni Agnelli. Ci sono una storia e una immagine da difendere - ha premesso -, Per questo è inopportuno chiedere 6,3 miliardi lasciando la sede in Olanda. John Elkan lo deve al buon nome dell’Italia", ha concluso Bruno Vespa.

“Avete veramente il coraggio di farlo?”. Vespa e l'Italia “in terapia intensiva”: così Conte rischia di venire sommerso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.