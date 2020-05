Heather Parisi stanca della mascherina: "Dopo sei mesi non ne posso più, sembriamo tutti zombie"

19 maggio 2020 a

a

a

Heather Parisi è stata una dei primi personaggi pubblici ad utilizzare la mascherina. L’ex showgirl vive a Hong Kong e già a dicembre si faceva fotografare mentre indossava la mascherina. “Dopo sei mesi non ne posso più - ha scritto in un lungo post su Instagram - in questi giorni si suda in modo allucinante, con 32 gradi e l’umidità al 98%. La mascherina mi soffoca, sembriamo tutti zombie”. Da dicembre praticamente tutti a Hong Kong utilizzano lo strumento di protezione individuale: “La maschera è entrata nella nostra più profonda normalità, ma per quanto tempo saremo costretti ancora ad indossarla? Mai avrei pensato che saremmo arrivati a un punto in cui sarebbe diventata la normalità in quasi tutto il mondo”.

Heather Parisi a Verissimo, tagliato il suo video sul coronavirus. Un caso a Mediaset, cosa non è andato in onda | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.