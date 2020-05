Heather Parisi a Verissimo, tagliato il suo video sul coronavirus. Un caso a Mediaset, cosa non è andato in onda

03 maggio 2020 a

a

a

A Verissimo mandano in onda un video "tagliato" di Heather Parisi e la ballerina americana non la prende bene, pubblicando sul proprio profilo Instagram il filmato integrale: "Avrei preferito - scrive - che fosse trasmesso nella sua versione originale vista la delicatezza degli argomenti trattati. Non è facile esprimere le proprie idee in un video di pochi minuti, e quando si cerca di farlo, ogni passaggio diventa importante, perché è preparatorio al passaggio successivo e contribuisce a costruire il messaggio che si vuole trasmettere".

Il tema, effettivamente, era delicato: l'emergenza coronavirus, che la Parisi ha vissuto prima degli italiani, abitando ad Hong Kong. "Ho cercato di dare conforto, coraggio e speranza e di condividere la mia esperienza che, anche se è diversa, perché riferita a un paese diverso, può aiutare a capire e a dare un filo di speranza. All'inizio, a gennaio sembrava che il peggio fosse da noi, che siamo così vicini alla Cina, poi le cose sono cambiate ed è successo quello che è successo". La chiosa, "Per amore di verità", sembra un messaggio piuttosto pepato a Silvia Toffanin e gli autori di Mediaset.

"Belen in quarantena". Dalla Toffanin, la rivelazione intima della Rodriguez: qui viene fuori un terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.