Giovanni Minoli contro Giuseppe Conte a Omnibus: "Non sputare? Parla come mia nonna"

All'attacco, durissimo, di Giuseppe Conte. A scatenarsi contro il presidente del Consiglio questa volta è Giovanni Minoli, ospite di Omnibus, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. Il giornalista mette nel mirino, come molti altri, la comunicazione proposta del premier: "Giuseppe Conte - spara subito ad alzo zero - ha detto in tre mesi le cose che diceva mia nonna". Dunque, avanza un paio di esempi, piuttosto tranchant: "Come di lavarsi le mani e non sputare", taglia corto Minoli, bocciando in toto le modalità di comunicazione e i contenuti proposti dal presunto avvocato del popolo nel corso della gestione dell'emergenza coronavirus.

