Luigi Di Maio beccato così al ristorante: la foto scatena la polemica

Un disastro, firmato Luigi Di Maio. È polemica per le foto rilanciate da 7Colli di Francesco Storace che lo ritraggono a un ristorante a Monteverde, Roma, senza mascherina. Non indossa il dispositivo neppure mentre si muove nel locale, così come previsto dalle leggi scritte dal suo governo. Sulla vicenda, però, è intervenuta la titolare del locale, il Papetto. La signora Luciana Benedetti, in un post su Facebook, ha scritto: "Ho letto un articolo con tanto di foto e vorrei precisare che il Ministro insieme agli altri ospiti (2 donne e 1 uomo) hanno cenato in una sala a loro dedicata nel pieno rispetto delle regole sulle distanze e sull'utilizzo della mascherina durante tutta la cena. Regole che valgono per tutti i nostri clienti . È stata una cena tranquilla che siamo davvero contenti di aver ospitato!". Eppure le fotografie, sembrano raccontare un'altra storia...

