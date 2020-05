Annalisa Chirico contro il M5s Riccardo Ricciardi: "Ex teatrante che non può stare tra i vivi"

22 maggio 2020 a

Anche Annalisa Chirico contro Riccardo Ricciardi, il portavoce M5s alla Camera che ieri, giovedì 21 maggio, si è reso protagonista del vergognoso intervento in aula contro Lega e Lombardia, che ha scatenato il caos e costretto Roberto Fico a sospendere la seduta. La firma del Foglio passa all'attacco su Twitter, dove scrive: "Quando non rispetti i morti vuol dire che non sai stare neanche tra i vivi", premette. E ancora: "Ieri l’ex teatrante Ricciardi, oggi parlamentare 5Stelle, ne ha dato prova con un indecente attacco alla Lombardia, la più colpita. Solidarietà ai lombardi e agli italiani offesi da un volgare teatrante", conclude Annalisa Chirico.

