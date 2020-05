Silvia Romano, Annalisa Chirico a Non è l'Arena contro Vauro: "Sai perché quell'abito islamico ci irrita?"

18 maggio 2020 a

"Lo sai perché l'abito islamico di Silvia Romano ci irrita?". In studio a Non è l'Arena, Annalisa Chirico affronta di petto la questione con Vauro Senesi, che sbuffa: "Ancora con questa storia?". Ma la Chirico non coglie la provocazione e spiega: "Perché l'Islam ha un problema gigantesco con le donne e con il corpo femminile, ci sono paesi in cui le donne vengono lapidate per adulterio o hanno bisogno di un guardiano".

"Io - conclude il ragionamento la Chirico - sono fiera della mia civiltà che mi permette di andare in giro con lo smalto sulle unghie, per questo quell'abito ci irrita, perché non tutte le civiltà sono uguali".

