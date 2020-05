Enrico Mentana, l'errore che non sfugge a Heather Parisi: "Morti di Covid negli Usa? Ma quelli in foto sono liceali diplomati"

23 maggio 2020 a

Un fatto piuttosto curioso si è verificato sui social, e vede come protagonisti Heather Parisi e Open, il sito fondato da Enrico Mentana. La showgirl ha fatto notare che un articolo sui decessi per coronavirus negli Stati Uniti è stato corredato da una foto dei diplomati di un liceo di Brooklyn. Un errore che può capitare e poi corretto da Open, che ha sostituito l’immagine con una più attinente, ma la Parisi ha rigirato il coltello nella piaga: “Caro Mentana, capisco che questa è una notizia della notte ma per favore svegliati prima di pubblicare. Tutti questi studenti adesso stanno superstiziosamente toccando ferro”. Poi è arrivata la risposta di David Puente, il “cacciatore di bufale” del sito di Mentana: “È capitato e dispiace (purtroppo non ho mille occhi). È stata usata una foto sbagliata che non aveva a che fare con il titolo e con i decessi negli Usa. La notizia non aveva come fonte la foto. Altri, invece, hanno usato foto per scrivere notizie”.

