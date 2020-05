Striscia la Notizia, Brumotti pestato e steso a terra? Giorgia Meloni: "Aggressione vigliacca, presto..."

24 maggio 2020 a

Altre nuove e sconvolgenti immagini di Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia finito in ospedale in seguito a un pestaggio subito mentre cercava di raccontare lo spaccio in porta Venezia a Milano, una zona centrale. A rilanciare le immagini dell'inviato di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, è Giorgia Meloni. Nel breve video si vede Brumotti steso a terra sull'asfalto e la leader di Fratelli d'Italia commenta: "Solidarietà a Vittorio Brumotti, finito in ospedale mentre tentava di documentare lo spaccio a Milano. Sicura che nemmeno questa vigliacca aggressione riuscirà a fermarlo e che come sempre tornerà più in forma di prima. Siamo tutti con te Vittorio", conclude Giorgia Meloni.

