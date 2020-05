Non è l'arena, Antonio Ingoria contro Bonafede: "Di Matteo mi aveva detto tutto. È successo qualcosa di strano"

25 maggio 2020 a

Anche una toga ammirata e decantata dal M5s, come Antonio Ingoria, cannoneggia contro Alfonso Bonafede, il ministro della Giustizia che ha recentemente schivato due mozioni di sfiducia ma sul quale pendono due casi clamorosi: le scarcerazioni facili nei giorni del coronavirus e le dichiarazioni di Nino Di Matteo sul dietrofront circa la sua nomina al Dap. E di questo secondo tema si è tornati a parlare a Non è l'Arena di Massimo Giletti, in onda su La7 domenica 24 maggio. E la toga ammirata dai grillini che cannoneggia contro Bonafede, l'ex pm prezzemolino Ingroia, rivela: "Nino Di Matteo mi aveva già raccontato quella vicenda", prima dunque della puntata di qualche settimana fa di Non è l'Arena. "Sarebbe stato l'uomo giusto al posto giusto", aggiunge Ingroia. E ancora: "Di Matteo mi aveva raccontato la sua amarezza nel dietro-front di Bonafede. Non c'è dubbio che sia successo qualcosa", conclude Ingroia.

