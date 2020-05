Luca Palamara, Massimo Cacciari: "Non sprechiamo fiato, faccende irrilevanti". E la trappola contro Matteo Salvini?

25 maggio 2020 a

Il caso che ha travolto Luca Palamara e Csma sembra non scalfire Massimo Cacciari. Nonostante la scoperta di inquietanti chat tra magistrati, che confidavano la necessità di attaccare il leader della Lega, Matteo Salvini, "anche se ha ragione", per l'ex sindaco di Venezia c'è ben altro a cui pensare. "Rispetto a quanto sta accadendo nel nostro Paese, e non solo - ha ammesso a Globalist - queste faccende sono del tutto irrilevanti. Non hanno alcuna importanza, perché spendere fiato. C'è ben altro a cui pensare. Non si perda tempo". Continto lui...

Peccato però che la Giunta per l'immunità sulla richiesta di processo nei confronti dell'ex ministro dell'Interno si dovrà pronunciare dopo uno scandalo, quello delle toghe, che ha creato non poco scalpore. Il leader del Carroccio domani, 26 maggio, potrebbe finire a processo con l'accusa di sequestro di persona per aver tenuto fermi in nave 164 migranti. Lo stesso Salvini, dopo la pubblicazione di conversazioni tra magistrati a dir poco faziosi, ha commentato: "Spero che vengano giudicati gli atti e i fatti. Se si va a simpatie rischio l’ergastolo".

