Mario Giordano a Fuori dal Coro, show contro Lucia Azzolina: "Lo vede l'imbuto? Non si può riempire"

27 maggio 2020 a

a

a

Mario Giordano a Fuori dal Coro è tornato sulla gaffe di Lucia Azzolina e si è anche concesso un siparietto niente male per mostrare praticamente come funziona l’imbuto tanto caro alla ministra dell’Istruzione. La quale, parlando dei programmi scolastici del prossimo anno, aveva descritto così la sua didattica dei sogni: “La scuola non è un travaso di conoscenze. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro”. Frase che ha scatenato grande ilarità in rete, ma ha anche messo ulteriormente in imbarazzo il governo: sono in tanti a chiedersi se la Azzolina abbia le competenze per guidare il ministero dell’Istruzione. Ora è arrivato anche l’affondo di Mario Giordano che, imbuto alla mano, ha preso in giro la Azzolina in diretta tv: “Lo vede l’imbuto? Non si può riempire, lei non ci capisce un imbuto”.

"Si chiama ricatto. E magari se...". Mario Giordano contro i Benetton: "Stasera le dico tutte". A valanga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.