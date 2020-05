Recovery Fund, Annalisa Chirico a Omnibus: "Quando arriveranno gli aiuti", cattive notizie per l'Italia

28 maggio 2020 a

Tiene banco la proposta "Next generation EU", quella avanzata da Ursula von der Leyen circa il Recovery Fund, lo stanziamento miliardario di aiuti per la ripresa dopo il coronavirus e la crisi economica. Tiene banco anche a Omnibus, il programma de La7, dove come ospite c'è Annalisa Chirico, la quale sottolinea: "L'Europa ci chiede di riformare giustizia e uffici pubblici con la digitalizzazione, dobbiamo dimostrare di essere all'altezza". Ammodernamento del sistema giudiziario e burocratico, infatti, sono requisiti che i Paesi devono rispettare per accedere al piano. E la Chirico mostra di condividere questo tipo di impostazione, anche se a stretto giro di posta sottolinea come "gli aiuti non arriveranno prima di gennaio o febbraio del prossimo anno". E, durante questo lasso di tempo, l'Italia potrebbe essere costretta a ricorrere al Mes .

