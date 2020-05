Matteo Salvini contro Roberto Saviano: "Torna ad attaccare i commercialisti, taccia, chieda scusa e rispetti chi lavora"

28 maggio 2020 a

Roberto Saviano rincara la dose sui commercialisti, dopo l'uscita a Che Tempo Che Fa che ha fatto indignare Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Domenica sera ho raccontato di come le imprese in difficoltà spesso vengano agganciate dall'usura criminale - esordisce su un video Facebook - e anche dall'usura mafiosa tramite i commercialisti. Non tutti ovviamente, è ridicolo anche precisarlo, tanto è vero che chi ha la fortuna di avere professionisti seri non incorre in questo tipo di pericolo".

E ancora: "Non esiste più l'usura del cravattaro, e se esiste è marginale - prosegue - Questa è un'usura molto più complessa. Perché si avvicina ai commercialisti (infedeli, sottolineo)? Si tratta di figure che conoscono i clienti. Gli imprenditori, i negozianti, ma anche le singole famiglie, sono minacciate da questa pratica. Dovevate denunciare questo, non fare rumore su di me". Una dichiarazione che non è nuovamente piaciuta al leader della Lega che subito ha replicato, anche lui sui social: "Saviano torna ad attaccare i commercialisti, professionisti che stanno lavorando da mesi per aiutare famiglie e imprese: taccia, chieda scusa e rispetti chi lavora!" chiosa.

