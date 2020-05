Che Tempo Che Fa, Roberto Saviano vede 400 migranti arrivare e replica: "Colpa del governo, non dell'invasione, fino ad ora solo fesserie"

24 maggio 2020 a

a

a

Oggi, domenica 24 maggio, solo nella spiaggia di Palma di Montechiaro sono arrivati ben 400 extra comunitari di origine tunisina. Un dato, questo, che ricorda anche Roberto Saviano, ospite a Che Tempo che fa. Da Fabio Fazio lo scrittore dà una versione tutta sua del problema: "Quello che è avvenuto oggi è epocale: la dimostrazione che ci hanno sempre raccontato delle fesserie. Il tema migrazione in queste ore si sta mostrando per quello che è: l'incapacità dei governi di gestire e non un'invasione" ha detto in collegamento con Fabio Fazio.

Poi l'argomento è diventata la ciminalità organizzata su cui Saviano si è espresso così: "La criminalità organizzata segue il percorso dei soldi. Ad esempio quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro avvicinano i commercialisti. In altri casi ci sono le banche, i consulenti e poi sono furbi". E ancora: "L'usura non è per forza usura mafiosa. Usura e mafia non coincidono. Esistono usura familiare, fatta da usurai esterni alle organizzazioni, e un'usura aziendale, gestita direttamente dai clan". Argomento, questo, che in piena emergenza ha tenuto parecchio banco.

