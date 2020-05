Enrico Mentana, botta e risposta con Chef Rubio: "L'odio gli ha dato alla testa", "Tu me stuzzichi e io t'azzitto"

28 maggio 2020 a

Botta e risposta tra Enrico Mentana e Chef Rubio. Al centro della discussione il caso di George Floyd, il 46enne di colore aggredito da un agente della polizia di Minneapolis. “Periodicamente l’America si riscopre esposta al morbo dell’odio interetnico”, ha commentato la vicenda il direttore del TgLa7 generando l'ira del cuoco: "Pensavo fosse razzismo, invece era odio interetnico”, ha commentato Rubio senza però non rimanere impunito. “Qualcuno spieghi a costui che sono la stessa cosa. L’odio gli ha dato alla testa”.

Ma il botta e risposta non è finito qui perché Rubio è tornato alla carica su Twitter: “Ma poi caro Tony Mentana, so du’ vorte che me stuzzichi e du’ vorte che t’azzitto, accanna che non so un webete ( Hahaah ancora rido ). Ma poi perché te rivolgi a me sempre in terza persona? Ah, ricerchi la òla dei tifosi. Me poi pure risponne, mica me te magno". E ancora “Comunque non è difficile scrivere la parola razzismo: raaaa zzzzzis mo. Riproviamo: raaaa zzzzzis mo. Bene, ci vediamo alla prossima puntata in cui proveremo a scrivere la parola Palestina, con la quale avete ancora tanti problemi. Studiate che non voglio rimandarvi a Settembre”.

