Flavio Briatore a Dritto e rovescio: "500 consulenti, governo scarso. Colao vive a Londra, è come se io..."

"Mai visto un governo con 500 consulenti, vuol dire che è scarso". Flavio Briatore, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, colpisce duro Giuseppe Conte e la sua task force: "Vittorio Colao, il capo, vive a Londra, è come se io avessi i ristoranti a Honolulu e vivessi a Cuneo. Non è possibile".

E ancora: "Di tutti questi esperti qui, tutti saranno stati in un ristorante ma non hanno nessuna idea di come si gestisce un ristorante. Potevano mettere un bagnino, un ristoratore, gente pratica che spiegava a questi scienziati, virologi, superman...". La prova del fallimento? "Se metti 17 persone in una sala, vedi che escono delle cose che non hanno alcun senso...".

