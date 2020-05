Maria Giovanna Maglie contro il Recovery Fund: "Ecco le priorità dell'Europa per accedervi, ho detto tutto"

29 maggio 2020 a

Tra chi non esulta, affatto, per il Recovery Fund ecco Maria Giovanna Maglie. Per prendere posizione e criticare lo strumento varato a Bruxelles e accolto in pompa magna dalla sinistra e da Giuseppe Conte in Italia, basta lo spazio di uno stringatissimo cinguettio su Twitter. La giornalista punta il dito contro le condizioni richieste dall'Unione Europea per accedere a quei denari, punta il dito contro le quattro priorità elencate dall'Europa per l'utilizzo dei fondi. "Green, digitalizzazione, sostenibilità, inclusione sociale: le priorità dell'Ue per i soldi del Recovery Fund. E ho detto tutto", conclude una caustica Maria Giovanna Maglie.

