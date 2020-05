Giuseppe Conte, Roberto D'Agostino: "Come è possibile che stia con Olivia Paladino anche se...?"

29 maggio 2020 a

“Lo scoop da fare? Il mistero di Giuseppe Conte che sta con Olivia Paladino, ma non ha ancora divorziato dalla moglie”. Così ha parlato Roberto D’Agostino in un’intervista rilasciata a Chi, in cui ha confessato di non vivere alla ricerca ossessiva della notizia clamorosa. “Non volevo che fosse il pilastro del mio sito - ha affermato il fondatore di Dagospia - perché lo scoop lo fai adesso ma domani è un altro giorno. Lo scoop ti dà visibilità, ma quello che per me è importante è che la realtà bisogna interpretarla”. E quindi per D’Agostino lo scoop al momento più interessante riguarderebbe proprio il premier. Il quale a causa del coronavirus in questi mesi è stato molto di più a Palazzo Chigi che a casa con la Paladino, che è diventata la compagna di Conte dopo la fine della relazione con la moglie Valentina Fico (ma non risulta il divorzio).

