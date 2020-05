Che tempo che fa, Luciana Littizzetto fuori dalla Rai: la crociata di Alessandro Meluzzi

30 maggio 2020 a

Alessandro Meluzzi ha rilanciato un appello sui social contro Luciana Littizzetto per estrometterla dalla Rai. Non è la prima volta che il professore prende posizione in maniera netta contro la fedelissima di Fabio Fazio, che tra l’altro proprio domenica scorsa è giunto alla conclusione di Che tempo che fa. Non senza polemiche, visto che il conduttore avrebbe voluto andare avanti ancora per qualche settimana, considerando non esaurito il racconto dell’emergenza coronavirus. Insomma, Meluzzi ha ribadito una disprezzo che nasce da lontano: correva l’anno 2014 quando la coppia formata da Fazio e dalla Littizzetto presentava il Festival di Sanremo. In quell’occasione il professore fu durissimo: “La Littizzetto non solo è orrenda ma non fa ridere nessuno. Fazio ha una faccia di gomma. Ci costano milioni di euro”.

